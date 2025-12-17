"Que lo devuelva", fue el pedido de una vecina de Chacabuco

Por las redes.
Una vecina de Chacabuco publicó en las redes sociales el video que muestra como un joven se llevó algo que le pertenecía.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de un buzo que había quedado ante la vidriera de un negocio.
El registro de una cámara de seguridad muestra que el muchacho toma la prenda y se la coloca a la cintura para luego retirarse caminando.
La dueña del buzo pidió que el joven lo devuelva en el mismo lugar del que se lo llevó Qué es Primera Junta entre Alberdi y Zapiola.
