Segunda etapa del ingreso a la Policía de la provincia

Comunicado.
Esta mañana el nuevo Centro Universitario de Chacabuco, fue nuevamente sede de la segunda fase del examen, que incluyó la evaluación psicológica, realizada por un equipo especializado y la instancia pre-médica, donde los aspirantes fueron examinados en general.
Volver a Chacabuquero.
El Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna, estuvo presente en la jornada acompañando a las autoridades presentes del Ministerio de Seguridad y a los postulantes.
Cabe destacar que, gracias a la articulación entre la Escuela de Policía Juan Vucetich y el Gobierno Municipal, a cargo del Dr. Ruben Darío Golía y el Ministerio de Seguridad, a través del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, bajo autoridad del Gobernador Axel Kicillof, es que fue posible descentralizar el circuito evaluativo lo que permitió que los aspirantes puedan rendir en la ciudad sin necesidad de trasladarse a la sede central. En este marco, el municipio colabora brindando el espacio físico para el desarrollo de las actividades en el nuevo Centro Universitario de Chacabuco.
La Subsecretaría de Seguridad, agradece al Gobierno Municipal, a cargo del Dr Rubén Darío Golía por las gestiones efectuadas y la articulación con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, a las autoridades del Ministerio de Seguridad por la jornada desarrollada, a las autoridades del Centro Universitario Chacabuco por poner a disposición las instalaciones para el desarrollo de la actividad, destacando que es un orgullo para la ciudad ser sede del desarrollo de selección institucional y académico de Escuela Juan Vucetich.
Firma: Secretaría de Seguridad
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se confirmó la fecha en la que cobran los empleados municipales de Chacabuco
- "Mí mujer era mí vida" dijo el viudo de una chacabuquense
- Agentes y policías retuvieron motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Cayó a una zanja y los bomberos la rescataron
- Tremendo incendio en un departamento de Chacabuco
- Estafaban a empresas agropecuarias
- Mix: Reconocimiento a la trayectoria de una vecina - Bacheo - Charla sobre la reforma
- Golía fue al Baile y a una entrega de certificados por capacitaciones laborales
- Demorado cerca de un jardín de infantes de Chacabuco
- Llamativo robo denunciado en la noche de Chacabuco
- Fotos del Baile del Egresado de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario