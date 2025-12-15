lunes, 15 de diciembre de 2025

Fotos del Baile del Egresado de Chacabuco

 Baile del egresado 2025 Chacabuco

Noche especial.

En esta nota se publican algunas fotos del Baile del Egresado 2025.

Se dio la tradicional bajada por la escalinata del Palacio Municipal de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El comportamiento más común por parte de los familiares de los egresados que no pagaron silla fue ver el correspondiente descenso y luego retirarse.

















Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Le robaron y se enteró de la peor manera en Chacabuco

- Necrológicas II

- Declaración de quiebra en Chacabuco

- Necrológicas I

- Fue publicado un estudio sobre una peligrosa enfermedad en Chacabuco

- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco

- Fue aprobada la ordenanza impositiva y la Tasa por Salud en Chacabuco

- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco 

- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco

- Daños en una vivienda de Chacabuco

- Retuvieron motos guiadas por menores en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Homenajearon a un fallecido músico de Chacabuco

- Todo termina con una alerta por tormentas fuertes en la zona de Chacabuco

- Caballo se cayó a un desagüe en Chacabuco

- Baile del Egresado postergado en Chacabuco

- Dos jóvenes músicos de Chacabuco participan en el Pre Baradero

- Video y queja: "Estoy preocupado por el mal estado de esta ruta de Chacabuco"

- Canchas mojadas en Chacabuco

- Necrológicas I

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en la zona de Chacabuco

- Grave accidente en el corredor nocturno de Chacabuco

- Todos los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)