Video y queja: "Estoy preocupado por el mal estado de esta ruta de Chacabuco"


Me dirijo a ustedes para manifestar mi preocupación y realizar un reclamo por el mal estado de la ruta 191 (Chacabuco/Salto) la cual un tramo le corresponde a Chacabuco.



La misma se encuentra muy deteriorada, con baches y sectores peligrosos, lo que representa un riesgo constante para quienes circulamos a diario, incluidos vecinos, trabajadores y familias.

Solicito por este medio que el municipio tome intervención a la brevedad, ya sea informando si existe un plan de mantenimiento o realizando las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad vial.

Agradezco una pronta respuesta y soluciones concretas.


David


