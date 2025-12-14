Video y queja: "Estoy preocupado por el mal estado de esta ruta de Chacabuco"

Nota pedida.
Me dirijo a ustedes para manifestar mi preocupación y realizar un reclamo por el mal estado de la ruta 191 (Chacabuco/Salto) la cual un tramo le corresponde a Chacabuco.
La misma se encuentra muy deteriorada, con baches y sectores peligrosos, lo que representa un riesgo constante para quienes circulamos a diario, incluidos vecinos, trabajadores y familias.
Solicito por este medio que el municipio tome intervención a la brevedad, ya sea informando si existe un plan de mantenimiento o realizando las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad vial.
Agradezco una pronta respuesta y soluciones concretas.
Firma:
David
