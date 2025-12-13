sábado, 13 de diciembre de 2025

Muerte en Rojas

 


Iba conduciendo.

Una mujer de 31 años falleció este sábado en Rojas tras protagonizar un accidente de tránsito.



La manejaba un auto Chevrolet acompañado por dos femeninas adolescentes, el cual terminó chocando con un árbol.

La mujer fue trasladada al Hospital de esta ciudad cercana a Chacabuco pero falleció en la sala de terapia intensiva, según el medio Globo Rojo 

Se llamaba Daiana Almada.

Las adolescentes de 14 y 15 años sufrieron lesiones menores.


