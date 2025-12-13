Muerte en Rojas

Iba conduciendo.
Una mujer de 31 años falleció este sábado en Rojas tras protagonizar un accidente de tránsito.
Volver a Chacabuquero.
La manejaba un auto Chevrolet acompañado por dos femeninas adolescentes, el cual terminó chocando con un árbol.
La mujer fue trasladada al Hospital de esta ciudad cercana a Chacabuco pero falleció en la sala de terapia intensiva, según el medio Globo Rojo
Se llamaba Daiana Almada.
Las adolescentes de 14 y 15 años sufrieron lesiones menores.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco
- Allanamientos contra la producción y distribución de imágenes sexuales de menores
- Ya tiene fecha el Festival provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- "No tenemos ni una gota de agua en este barrio de Chacabuco"
- Más datos del violento choque en un barrio de Chacabuco
- Se mantiene el pronóstico de lluvias y la alerta ampliada para Chacabuco y la zona
- Incidentes en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Susto en el centro de Chacabuco
- Concurso de precios para vender un camión Ford
- Cortes programados de energía en Chacabuco
- Fiestas en otras ciudades de la región donde está Chacabuco
- Todos los ternados de la Fiesta del Deporte de Chacabuco
- Video: "Arrojaron pirotecnia peligrosa en mí casa de Chacabuco"
- Por la inestabilidad meteorológica ya se suspendió un evento en Chacabuco
- Sobre un fallecimiento en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario