sábado, 13 de diciembre de 2025

Allanamientos contra la producción y distribución de imágenes sexuales de menores




La Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos contra la producción de pornografía infantil y material de abuso sexual infantil en distintos puntos del país.



En territorio bonaerense se realizaron intervenciones en domicilios de Necochea, Pergamino, Junín, Chacabuco, General Viamonte, González Catán, Chascomús, Mar del Plata, Pavón y Tres Arroyos.

Durante los allanamientos realizados el 2 de diciembre en Junín, Chacabuco, General Viamonte y González Catán, se identificaron a una mujer de 49 años y a cuatro hombres de entre 20 y 40 años, también por su presunta vinculación a la producción y distribución de imágenes de menores.

Este último párrafo es una cita de una nota publicada por Infobae, porque en el informe oficial de la Policía Federal Argentina emitido a principios de diciembre no se incluían a Chacabuco y Junín en la lista de distritos alcanzados por el operativo.

