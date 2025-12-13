Allanamientos contra la producción y distribución de imágenes sexuales de menores

Dato de Chacabuco.
La Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos contra la producción de pornografía infantil y material de abuso sexual infantil en distintos puntos del país.
Volver a Chacabuquero.
En territorio bonaerense se realizaron intervenciones en domicilios de Necochea, Pergamino, Junín, Chacabuco, General Viamonte, González Catán, Chascomús, Mar del Plata, Pavón y Tres Arroyos.
Durante los allanamientos realizados el 2 de diciembre en Junín, Chacabuco, General Viamonte y González Catán, se identificaron a una mujer de 49 años y a cuatro hombres de entre 20 y 40 años, también por su presunta vinculación a la producción y distribución de imágenes de menores.
Este último párrafo es una cita de una nota publicada por Infobae, porque en el informe oficial de la Policía Federal Argentina emitido a principios de diciembre no se incluían a Chacabuco y Junín en la lista de distritos alcanzados por el operativo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Ya tiene fecha el Festival provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- "No tenemos ni una gota de agua en este barrio de Chacabuco"
- Más datos del violento choque en un barrio de Chacabuco
- Se mantiene el pronóstico de lluvias y la alerta ampliada para Chacabuco y la zona
- Incidentes en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Susto en el centro de Chacabuco
- Concurso de precios para vender un camión Ford
- Cortes programados de energía en Chacabuco
- Fiestas en otras ciudades de la región donde está Chacabuco
- Todos los ternados de la Fiesta del Deporte de Chacabuco
- Video: "Arrojaron pirotecnia peligrosa en mí casa de Chacabuco"
- Por la inestabilidad meteorológica ya se suspendió un evento en Chacabuco
- Sobre un fallecimiento en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario