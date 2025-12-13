Se mantiene el pronóstico de lluvias y la alerta ampliada para Chacabuco y la zona

Tiempo.
El servicio meteorológico nacional mantiene el pronóstico de tormentas para la noche de este sábado y la alerta meteorológica para la madrugada y la mañana del domingo para Chacabuco y la zona.
El área alcanzada por la alerta amarilla por tormentas fuertes está conformada por los distritos Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
La alerta es amarilla.
Además, se pronostica probabilidad de lluvia para todo el domingo, aunque reduciendo la intensidad hasta chaparrones para la noche.
Cabe recordar que en caso de lluvia la Fiesta del Deporte se realizará en la noche del martes.
En cuanto al baile del egresado, la fecha alternativa es el lunes por la noche.
