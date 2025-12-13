Daños en una vivienda

Esta mañana.
Un vecino acusó a una mujer de causar daños en su vivienda esta mañana.
Volver a Chacabuquero.
Llamó a la Policía para señalar que la femenina había roto vidrios y luego se había retirado del lugar.
El vecino no habría sufrido lesiones.
Ocurrió en inmediaciones de Azcuénaga y Conesa
