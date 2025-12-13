sábado, 13 de diciembre de 2025

"No tenemos ni una gota de agua en este barrio de Chacabuco"

 

Nota pedida.

En el barrio Parque Chacabuco no hay ni una gota de agua.

¿Qué esta pasando? Hace más de 2 días que estamos así.

Firma: 

Silvina



