Fiestas en otras ciudades de la región donde está Chacabuco

A pesar del pronóstico de lluvias hay ciudades de la región que mantienen, por el momento, la celebración de distintas fiestas programadas par este fin de semana.
Si bien la Fiesta del Durazno de Mercedes comienza hoy en el Complejo Cultural La Trocha, recién mañana comenzarán los espectáculos.
Este sábado se presentarán Mercedes es Danza, Nación Wiphala, Gustavo Guzmán, Emma Grassi, Cumbia Pika y La Ezze Band, con el broche de oro a cargo de Los Arizmendi.
Y el domingo , en el cierre participarán Mercedes es Danza, Claudia Lomeña, Desde El Alma, La Última Junta, el Ballet Estrella del Sur y Raíces Mercedinas, y La Wawa Imperial.
La fiesta de los pueblos se celebrá en Mechita, partido de Bragado, este sábado desde las 10.00 en la plaza San Martín.
Habrá Desfile criollo, prueba de rienda libre y de caballo de trabajos pesados. Espectáculos de artistas locales y zonales. Servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Bragado.
El domingo en General Rivas, partido de Suipacha, desde las 10.00 en la plaza Balcarce, se realizará la 2° Fiesta del Pan Dulce.
Se podrá recorrer el Paseo del Pan Dulce. Habrá un concurso de Panes Dulces en las categorías Amateur y Profesional, y una Feripeña navideña con artesanías y emprendimientos locales, espectáculos musicales, talleres y fotos con Papá Noel. Entrada gratuita.
Organiza CEA 24 Rivas y Feriantes de Suipacha con el auspicio de la Municipalidad de Suipacha y la con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
