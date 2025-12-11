Presupuesto 2026 de Chacabuco: hay fondos para viviendas y el pavimento de Perón se queda en cero

Detalles y partidas.
Chacabuquero tuvo acceso al proyecto de presupuesto 2026 para el Municipio de Chacabuco. Hay fondos asignados a varias obras publicas y otras quedan en cero por el momento.
El monto total del presupuesto es de 71 mil millones de pesos, aproximadamente. Buena parte va al Área de Salud y otro tanto al pago de sueldos. Es algo que viene ocurriendo desde hace años.
No obstante, queda algo para el resto
Un dato importante es que la administración de Rubén Darío Golía mantiene algunos de los programas que lo llevaron a ganar las elecciones tras 8 años de Víctor Reynaldo Aiola. Estos son el "Presupuesto Participativo", en el que los vecinos tienen voz y voto, y "Chacabuco Construye", que es el plan de microcréditos para terminar obras en viviendas únicas.
También hay dinero para casas del Plan Federal, cordones cuneta, iluminación pública y limpieza de canales.
No tienen partidas la continuación de la obra del ex Hospital Materno Infantil que ahora sería solamente un ala del nosocomio local, o la pavimentación de la avenida Perón que parece que no se podrá realizar sin apoyo del gobierno nacional.
A continuación, el detalle de algunas de las obras y sus partidas.
Tienen fondos asignados los siguientes items:
- Obras del Presupuesto Participativo: 250.000.000 de pesos
- Construcción y Mejoramiento de Espacios Verdes, Ciclovias y Bicisendas: 633.284.847 de pesos
- Plan Federal de Construccion de Viviendas: 1.500.000.000 de pesos
- Chacabuco Construye 2024: 90.000.000 de pesos
- Obras de Pavimento, bacheo y alcantarillado: 963.877.635,73 de pesos
- Obras de Cordon Cuneta: 400.000.000 de pesos.
- Obras de Alumbrado Público, Iluminación decorativa: 430.000.000 de pesos.
- Apertura y limpieza de Canales Pluviales del Partido: 41.000.000 de pesos.
- Obras de Pavimento o Bacheo. TIUS: 974.587.000 de pesos.
No tienen asignados fondos los siguientes items:
- Plan Viviendas Techo Digno
- Ejecucion 1º Etapa Avenida Circunvalacion
- Repavimentación Acceso Urbanos
- Proyecto Esfuerzo Compartido
- Pavimentación Avenida Peron.
- Construcción del Ala Materno Infantil del Hospital Municipal
