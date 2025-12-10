Golía entre el fútbol, el comercio y una nueva tasa para Chacabuco

Agenda.
El Intendente Municipal, Darío Golía, visitó a los organizadores del 9° Torneo de Fútbol Infantil (Mundialito) del Club 9 de Julio. Fue recibido por el presidente de la institución, José Luis Bruno, y acompañado por el director de Deportes, Jorge Antonio Giménez. Durante el recorrido, dialogaron con Carlos Tamburini, principal organizador y responsable de la logística del certamen, quien detalló el cronograma previsto hasta el sábado, fecha de cierre del torneo.
Golía felicitó a los organizadores por llevar adelante un campeonato que reúne a equipos de toda la región y de Capital Federal, incluyendo representantes de River, Independiente, entre otras instituciones.
“El Mundialito es una verdadera vidriera del semillero infantil. De estos torneos surgen grandes jugadores que luego llegan a la primera división y a ligas internacionales”, expresó el Intendente.
Además, por la mañana Golía, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en donde fue presentado el Programa del Circuito de Compras de Chacabuco, impulsado junto a la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco. A través del mismo, se busca el incentivo a la compra local con beneficios para los clientes y comerciantes.
“Hoy estamos para presentar lo que es este programa de incentivo a la compra local, junto a la Cámara de Comercio, para lo que serán estas Fiestas, con importantes beneficios”, destacó Golía.
Por su parte, el Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco, Andrés Capuzzi, brindó mayores detalles acerca del Programa, que constará de sorteos de televisores y otros premios para Navidad y Reyes, entre otros beneficios. Los comercios tendrán cupones para entregar ante las compras en sus locales, que participarán para ambos sorteos. Por otro lado, comercios de la calle San Juan se unificaron y definieron un descuento del 10% en las compras, además de los mencionados sorteos.
“Es muy importante que los comercios de la ciudad se unan, que no se vean como competencia, sino que estén trabajando unidos para lograr beneficios a los clientes. Hoy nuestro principal competidor no es nuestro comercio vecino, sino las compras en otras ciudades o hasta compras internacionales”, resaltó Capuzzi.
Según se informó, los comercios que deseen adherirse al programa podrán retirar los cupones y afiches a partir del próximo lunes 15 por la mañana en la Cámara de Comercio.
Por último, en el día de ayer, el Departamento Ejecutivo presentó ante el Honorable Concejo Deliberante los proyectos de Ordenanza Impositiva y Presupuesto Municipal para el año 2026.
Estos instrumentos son fundamentales para el funcionamiento del Municipio durante el próximo año y fueron elaborados bajo los principios de equilibrio, austeridad y transparencia, garantizando la prestación de todos los servicios esenciales y la continuidad de las políticas públicas en marcha.
El Presupuesto 2026 refleja una planificación responsable y orientada al desarrollo y crecimiento sostenido de nuestra ciudad. Contempla importantes inversiones en Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura, entre ellas, la incorporación de un nuevo resonador magnético para el Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”, junto a obras y equipamientos para los hospitales de Rawson, Castilla, O’Higgins, y los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en todo el Partido de Chacabuco.
Asimismo, se prevé el financiamiento del sistema sanitario mediante la creación de una Tasa de Salud, que estará destinada exclusivamente a fortalecer y sostener el servicio de salud pública municipal. Cabe destacar que, en nuestra ciudad, no han quedado servicios privados de salud, por lo que el Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen” se ha convertido en el único efector público sobre el cual recae la totalidad de la demanda sanitaria local, cuyo incremento en los últimos años se ha producido de forma exponencial.
Por su parte, la Ordenanza Impositiva 2026 incluye incentivos para la inversión y el desarrollo de nuevos emprendimientos comerciales e industriales, con el objetivo de fomentar el crecimiento del empleo local. Además, se dispuso la reducción de alícuotas de la Tasa de Seguridad e Higiene para determinados rubros, acompañando a los sectores productivos en su expansión.
De esta manera, el Municipio de Chacabuco reafirma su compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada al progreso de todos los vecinos
