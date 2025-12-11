Robo, persecución y caída en la madrugada de Chacabuco

Además, un hallazgo en el centro.
Esta madrugada se registró una persecución por las calles de Chacabuco luego de que se reportara un robo.
Los móviles de la policía estuvieron dedicados a la búsqueda de dos ladrones.
Todo comenzó con la sustracción de una moto Corben Energy de Alsina entre Junín y Óliden. La víctima es una joven de 23 años que dio rápido aviso a la fuerza de seguridad.
Ante la alerta, un patrullero divisó a un rodado con características semejantes al robado. En el mismo circulaban dos sujetos.
Se inició una persecución por distintos barrios, a toda velocidad. En inmediaciones de Carlos Gardel y Domínguez los ladrones sufrieron una caída. Pudieron escurrirse de a pie, pero dejaron la moto tirada en el piso.
Fue así como la Policía recuperó el vehículo y lo trasladó a la Comisaría donde la dueña lo identificó.
Hallazgo. Por otro lado, la Policía encontró en la vía pública, esta madrugada, una moto 110 y la trasladó a la Comisaría. Fue en Santiago del Estero y Mitre.
Los agentes de la fuerza de seguridad estaban en la búsqueda de una moto ante un reporte de robo en Cervantes y Sarmiento.
