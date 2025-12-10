Advierten sobre turbidez en el agua de Chacabuco

Comunicado.
La Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco informa a la comunidad que debido a reparaciones que se están llevando adelanto en un acueducto, puede aparecer turbidez en el agua de los hogares.
La reparación afecta a las zonas del Barrio La Ilusión, calle Artigas e inmediaciones de la zona. Se recomienda a la población purgar el agua dejándola correr algunos minutos antes de su consumo, en caso de notar turbidez.
Por otro lado, personal de Obras Públicas intensificó la cloración para garantizar la seguridad en el agua para su consumo.
