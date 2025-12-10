A pesar de todo, sigue vigente la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Por la tarde no llovió.
El servicio meteorológico nacional extendió la alerta amarilla por tormenta fuertes hasta la noche del día miércoles para chacabuco y la zona.
De la tarde a pesar de que en el cielo se acumuló gran cantidad de nubes de tormenta finalmente solamente hubo alguna que otra leve llovizna en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco..
Los partidos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
La alerta amarilla es hasta la hora 24.00. posteriormente sean pronosticado algunos chaparrones para la madrugada del jueves.
Ya se anuncia probabilidad de lluvia para este fin de semana.
