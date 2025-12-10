Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El servicio meteorológico nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Es de nivel amarillo para la tarde de este miércoles.
Estos son los partidos alcanzados: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
También hay probabilidad de lluvias para la noche del miércoles, la madrugada y la tarde del jueves.
