Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

miércoles, 10 de diciembre de 2025

Para tener en cuenta.

El servicio meteorológico nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona. 



Es de nivel amarillo para la tarde de este miércoles.

Estos son los partidos alcanzados: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto

También hay probabilidad de lluvias para la noche del miércoles, la madrugada y la tarde del jueves.


