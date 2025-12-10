miércoles, 10 de diciembre de 2025

Salida de bomberos voluntarios de Chacabuco

 

Esta tarde.

Los bomberos voluntarios fueron convocados por el incendio de una cosechadora esta tarde. 



Ocurrió en un campo cercano a Cucha Cucha.

La máquina estaba trabajando en un campo con trigo seco que también habría tomado fuego.

No hubo lesionados.


