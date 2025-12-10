Que en paz descanse: Agustín.
- Miguel Agustín Tamborini. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: La Plata 619. Sepelio mañana a las 10.00.
