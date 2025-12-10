miércoles, 10 de diciembre de 2025

"Buen gesto" de los padres de un infractor en Chacabuco

 


El subsecretario de Tránsito Gerardo Alejandro destacó el gesto que tuvieron los padres de un infractor.



Ocurrió que un joven mayor de edad que circulaba en una moto con escape antirreglamentario se escapó de los agentes de Tránsito y se escondió en su casa.

Al llamar los agentes a la puerta, los padres entregaron la moto y el escape antirreglamentario. De hecho, como se ve en la foto, el motociclista ya le había colocado el escape reglamentario al rodado que fue retenido.


