domingo, 7 de diciembre de 2025

Persecución y corridas por la ruta y calles de Chacabuco

 

Yrigoyen y Bonini

Esta tarde. Todo terminó en un siniestro vial. Se agregaron fotos.

Esta tarde se registró una persecución en la ruta 7 y calles de la ciudad de Chacabuco.



La situación estuvo relacionada con un robo.

Un vecino sufrió la sustracción de pertenencias y detectó que alguien las estaba vendiendo en inmediaciones de ruta 7 y Perón.


Hubo un altercado entre el vecino y otras personas. Fue convocada la Policía y varios patrulleros persiguieron a unos sospechosos que se alejaron del lugar. Uno se fue en moto rumbo a la rotonda de Hipólito Yrigoyen.

La carrera parece haber terminado abruptamente en el acceso cerca del cruce con Bonini.

En el lugar la policía pidió una ambulancia para asistir a un motociclista. Este último fue trasladado al Hospital.

Al parecer, hubo un sonidero vial. No quedó claro como el motociclista cayó del rodado.


