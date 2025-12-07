Persecución y corridas por la ruta y calles de Chacabuco

Esta tarde. Todo terminó en un siniestro vial. Se agregaron fotos.
Esta tarde se registró una persecución en la ruta 7 y calles de la ciudad de Chacabuco.
La situación estuvo relacionada con un robo.
Un vecino sufrió la sustracción de pertenencias y detectó que alguien las estaba vendiendo en inmediaciones de ruta 7 y Perón.
Hubo un altercado entre el vecino y otras personas. Fue convocada la Policía y varios patrulleros persiguieron a unos sospechosos que se alejaron del lugar. Uno se fue en moto rumbo a la rotonda de Hipólito Yrigoyen.
La carrera parece haber terminado abruptamente en el acceso cerca del cruce con Bonini.
En el lugar la policía pidió una ambulancia para asistir a un motociclista. Este último fue trasladado al Hospital.
Al parecer, hubo un sonidero vial. No quedó claro como el motociclista cayó del rodado.
