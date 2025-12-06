Policiales: Adolescente se fue de la casa - Un internado - Accidente

Breves.
Adolescente. Una vecina se comunicó con la Policía para entregar la guarda de una adolescente de 14 años que se había ido de la casa tras un entredicho con la familia.
La mujer encontró a la joven en la calle y decidió ayudarla.
Se le dio intervención a la Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño.
Ocurrió ayer en inmediaciones de Alem y San Lorenzo.
Internado. El vecino que iba en el auto que volcó esta mañana en el empalme entre las rutas 7 y 191 por la Variante Chacabuco quedó internado en la Guardia del Hospital de Chacabuco.
Cabe recordar que fue rescatado por los Bomberos voluntarios.
Accidente. Este mediodía se registró un accidente de tránsito en Garay y Salta, a metros del Hospital Municipal.
Participaron una moto y un SUV. Ambos vehículos circulaban por la mano ascendente de la avenida. El SUV chocó a la moto al girar a la izquierda.
