Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas

Mediodía.
Este mediodía en el centro vasco de la ciudad de chacabuco se llevó a cabo La Asunción de los concejales electos en los comicios provinciales.
Volver a Chacabuquero.
Por Fuerza Patria juraron Karina Geloso, Santiago Carnaghi, Carla Ponce, Rosana Chielli, y Simón Ochandio
Por La Libertad Avanza juraron María Emilia Recondo, y Ivana Ferrer.
Y por Somos jugaron Lisandro Herrera y Anabella Lalla.
Tomás Domínguez fue electo Presidente; Laura, Mansilla, vice presidenta primera; y Claudia Sosa, vice presidenta segunda.
Stefania Rodríguez seguirá como secretaria del Concejo.
Antes de la jura, se pidió un minuto de silencio en memoria de Fernando Nanni, edil electo que falleció días atrás.
Santiago Carnaghi juró por la memoria de su padre Mario y la Libertad de Cristina Fernández de Kirchner; Simón Ochandio lo hizo por la felicidad del pueblo; e Ivana Ferrer por el recuerdo de Fernando Nanni.
La oposición quedó fragmentada. Ezequiel Martínez continúa separado del bloque de la Libertad Avanza, y Agustín Zarkovich quedó lejos de Somos.
Fuerza Patria contará con mayoría, puesto que cuenta con el voto de desempate del presidente.
El intendente Rubén Darío Golía reconoció que el.2025 fue un año dificil pero que se cumplieron los objetivos de su gestión
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco
- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- Alerta sobre los estafadores que circulan por Chacabuco
- Comenzó a brindarse un nuevo servicio en el Hospital de Chacabuco
- Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco
- Video: Quejas por un motociclista molesto en un barrio de Chacabuco
- Acosador en el acceso a Chacabuco
- Tanque de agua dañado en Chacabuco
- Aquí se compran las entradas y sillas para el Baile del Egresado de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario