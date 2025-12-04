Alerta sobre los estafadores que circulan por Chacabuco

Comunicado.
La Subsecretaría de Seguridad alerta a la población ante vendedores falsos de bolsas de residuos y advierte que ningún área municipal o empleado se encuentra vendiendo en nombre de la Municipalidad de Chacabuco bolsas de residuos, rifas y tampoco solicitando colaboración por los domicilios.
Volver a Chacabuquero.
Ante consultas realizadas por vecinos/as de nuestra comunidad sobre esta situación, la Subsecretaría de Seguridad informa que ninguna persona en nombre de la Municipalidad de Chacabuco y tampoco de las áreas contenidas en su organigrama, está vendiendo bolsas de residuos, rifas u otros productos, ni pidiendo algún tipo de colaboración.
En este sentido, se solicita que en caso de que se presenten en su domicilio, se formule la denuncia correspondiente a los siguientes números:
📞 Para denuncias:
Teléfono: 431166 - Comisaria Local
Tel. 470309 - Cel. 2352468430 - Centro Operaciones Monitoreo
Nota relacionada:
- Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Comenzó a brindarse un nuevo servicio en el Hospital de Chacabuco
- Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco
- Video: Quejas por un motociclista molesto en un barrio de Chacabuco
- Acosador en el acceso a Chacabuco
- Tanque de agua dañado en Chacabuco
- Aquí se compran las entradas y sillas para el Baile del Egresado de Chacabuco
- Tránsito sanciona a los que van a contramano en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Esta temporada no se cobrará entrada en la Laguna de Gómez
- Vende una rifa en Chacabuco para arreglar su vehículo averiado
- Sorprende la cantidad de marihuana secuestrada en Chacabuco
- Citaciones del Juzgado de Faltas de Chacabuco
- Choque a metros del Corralón municipal de Chacabuco
-Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Un herido en la madrugada de Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Una moto retenida y algo más
- Susto en un paso a nivel de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario