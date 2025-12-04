jueves, 4 de diciembre de 2025

Alerta sobre los estafadores que circulan por Chacabuco

 


Comunicado.

La Subsecretaría de Seguridad alerta a la población ante vendedores falsos de bolsas de residuos y advierte que ningún área municipal o empleado se encuentra vendiendo en nombre de la Municipalidad de Chacabuco bolsas de residuos, rifas y tampoco solicitando colaboración por los domicilios. 



Ante consultas realizadas por vecinos/as de nuestra comunidad sobre esta situación, la Subsecretaría de Seguridad informa que ninguna persona en nombre de la Municipalidad de Chacabuco y tampoco de las áreas contenidas en su organigrama, está vendiendo bolsas de residuos, rifas u otros productos, ni pidiendo algún tipo de colaboración. 

En este sentido, se solicita que en caso de que se presenten en su domicilio, se formule la denuncia correspondiente a los siguientes números: 

📞 Para denuncias:

Teléfono: 431166 - Comisaria Local

Tel. 470309 - Cel. 2352468430 - Centro Operaciones Monitoreo

