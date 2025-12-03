Esta temporada no se cobrará entrada en la Laguna de Gómez

Verano cerca de Chacabuco.
El Municipio de Junín decidió no cobrar entrada para acceder al Parque Natural Laguna de Gómez en la temporada 2025 - 2026. Está a media hora de Chacabuco.
Así lo anunciaron desde la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín en el marco de la próxima temporada turística, confirmando que la entrada no tendrá costo, una medida que busca acompañar el crecimiento de la actividad y fortalecer el posicionamiento del principal atractivo del distrito. Esta decisión se suma a las acciones que se vienen desarrollando para promover la llegada de visitantes y potenciar el movimiento económico que genera el turismo en toda la región.
La gratuidad del ingreso responde a "una estrategia integral que apunta a consolidar una temporada plena, incentivar la circulación de visitantes y acompañar a los diversos prestadores de servicios que conforman la oferta del parque. Esta medida se enmarca en un plan más amplio de promoción turística y de apoyo al desarrollo de emprendimientos locales, con el objetivo de impulsar el impacto positivo que la actividad turística produce sobre el empleo y la economía de la ciudad", se anunció a través de una gacetilla.
A propósito de esto, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Municipio, explicó: “La decisión surge luego de evaluar el contexto de los últimos años, cuando a raíz de la sequía que afectó a las lagunas se había optado por no cobrar el ingreso con el objetivo de fomentar la llegada de visitantes, y esta política permitió acompañar a los alojamientos, la gastronomía y los distintos emprendimientos del sector, sin dudas la recuperación del caudal de agua vuelve a generar expectativas muy favorables para la temporada que se aproxima”.
