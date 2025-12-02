Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco

Esta mañana.
Un vecino requirió atención médica esta mañana mientras circulaba por uno de los accesos a Chacabuco.
Sufrió una descompensación que motivó el pedido de asistencia por parte de personal del SAME de Chacabuco.
Al parecer cayó del rodado y fue contenido en primera instancia por los vecinos.
Ocurrió en Juan XXIII entre Miguel Gil y Andes.
La Policía fue al lugar.
Finalmente, no fue necesario trasladar a la persona al Hospital.
