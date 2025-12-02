martes, 2 de diciembre de 2025

Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco

 

Esta mañana.

Un vecino requirió atención médica esta mañana mientras circulaba por uno de los accesos a Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Sufrió una descompensación que motivó el pedido de asistencia por parte de personal del SAME de Chacabuco.

Al parecer cayó del rodado y fue contenido en primera instancia por los vecinos.

Ocurrió en Juan XXIII entre Miguel Gil y Andes.

La Policía fue al lugar.

Finalmente, no fue necesario trasladar a la persona al Hospital.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco

- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Cambio en la planta de Ósmosis

- Se descansa .menos

- Fiesta del Arte y el Camp

Todavía se habla de esto:

- Diciembre comenzó con más motos retenidas en Chacabuco

- Joven trasladado al Hospital desde un barrio de Chacabuco

Policiales de Chacabuco:

- Vecino agredido

- Vecina accidentada 

- Detuvieron a una persona por un millonario robo en Chacabuco

- Vecino de Chacabuco necesita 3 millones de pesos para una operación

- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más

- Se retuvieron muchas motos en noviembre en Chacabuco

- Sirena de bomberos de Chacabuco

- Baile del Egresado de Chacabuco: detalles de la edición 2025

- Los descuentos y reintegros de Cuenta DNI para diciembre

- Registro de lluvia de Chacabuco y las localidades

- Susto en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas I

- Organizan una marcha por la muerte de un vecino en el Hospital de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)