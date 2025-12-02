martes, 2 de diciembre de 2025

Video: Aparecieron más videos del robo de la moto y muestran a más ladrones

 

Novedades.

El vecino de Junín que sufrió el robo de una moto Motomel 150 compartió más videos de cámaras de seguridad con CHacabuquero.



Volver a Chacabuquero.

Simone muebles Chacabuco
Simone Muebles

Las imágenes muestran que participaron otras dos personas en la sustracción del rodado.

Los tres ladrones arribaron al lugar en una moto y se fueron en dos. Estaban preparados para cometer el ilícito porque ocultaron sus rostros con capuchas.

Mini fletes Elias Chacabuco
Minifletes Elias

Según dijo la víctima, le ayudaron a identificar al sujeto que se lleva la moto y es de Chacabuco, como sospechaba.

Quien tenga más información, que se comunique con el damnificado al perfil de Instagram: eric_moran14



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Golía recibió a la nueva Fundación del Hospital y presentó un Mundialito

- Mamá de Chacabuco felicita a su hijo por su logro

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco

- Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco

- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Cambio en la planta de Ósmosis

- Se descansa .menos

- Fiesta del Arte y el Camp

Todavía se habla de esto:

- Diciembre comenzó con más motos retenidas en Chacabuco

- Joven trasladado al Hospital desde un barrio de Chacabuco

Policiales de Chacabuco:

- Vecino agredido

- Vecina accidentada 

- Detuvieron a una persona por un millonario robo en Chacabuco

- Vecino de Chacabuco necesita 3 millones de pesos para una operación

- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más

- Se retuvieron muchas motos en noviembre en Chacabuco

- Sirena de bomberos de Chacabuco

- Baile del Egresado de Chacabuco: detalles de la edición 2025

- Los descuentos y reintegros de Cuenta DNI para diciembre

- Registro de lluvia de Chacabuco y las localidades

- Susto en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas I

- Organizan una marcha por la muerte de un vecino en el Hospital de Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)