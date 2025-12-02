Video: Aparecieron más videos del robo de la moto y muestran a más ladrones

Novedades.
El vecino de Junín que sufrió el robo de una moto Motomel 150 compartió más videos de cámaras de seguridad con CHacabuquero.
Las imágenes muestran que participaron otras dos personas en la sustracción del rodado.
Los tres ladrones arribaron al lugar en una moto y se fueron en dos. Estaban preparados para cometer el ilícito porque ocultaron sus rostros con capuchas.
Según dijo la víctima, le ayudaron a identificar al sujeto que se lleva la moto y es de Chacabuco, como sospechaba.
