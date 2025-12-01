lunes, 1 de diciembre de 2025

Registro de lluvia de Chacabuco y las localidades

 

Datos.

Se conocieron los registros de lluvia de Chacabuco y las localidades.



Estos son los datos a los que tuvo acceso Chacabuquero:

Chacabuco: 36mm

Cucha Cucha: 40mm

O'Higgins: 78mm

Rawson: 38mm

Ppr el momento no se han pronosticado más lluvias en los próximos días.

