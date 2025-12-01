Registro de lluvia de Chacabuco y las localidades

Datos.
Se conocieron los registros de lluvia de Chacabuco y las localidades.
Volver a Chacabuquero.
Estos son los datos a los que tuvo acceso Chacabuquero:
Chacabuco: 36mm
Cucha Cucha: 40mm
O'Higgins: 78mm
Rawson: 38mm
Ppr el momento no se han pronosticado más lluvias en los próximos días.
