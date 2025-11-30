Mix de Chacabuco: Llegó la Virgen - Presentan el Baile - Habrá una feria navideña

domingo, 30 de noviembre de 2025

Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, es la patrona y protectora de la República del Paraguay

Breves.

Virgen. Esta tarde arribó a la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción arribó la imagen de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, es la patrona y protectora de la República del Paraguay.

Fue con una procesión.



Baile. El Baile del Egresado 2025 será presentado este lunes a las 11.00 con una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.


Feria. Con la participación de Sabores Locales y la Feria Producir, el próximo fin de semana se realizará la gran Fiesta Navideña, para despedir un 2025 que ha sido desafiante en materia económica. A lo largo del año, el intendente municipal Darío Golía acompañó con esfuerzo, trabajo y difusión a cada emprendedor, artesano y gastronómico que participó de las jornadas organizadas por el Área de Desarrollo Agrario, a cargo del director Pablo Meizoso.


En esta oportunidad, la feria se desarrollará en tres jornadas, desde el sábado 6 hasta el lunes 8, día feriado en homenaje a la Virgen María. Las actividades comenzarán a partir de las 10:00, en Plaza San Martín, donde estarán presentes los tradicionales carros de comidas, una amplia variedad de propuestas gastronómicas, y los puestos de artesanos y emprendedores locales.

Además, se sumarán los Productores Agroecológicos y Productores Locales, con beneficios y descuentos de Mercados Bonaerenses y de la Tarjeta Fortalecer.

