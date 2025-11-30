domingo, 30 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Héctor.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Hugo Héctor Blanco. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Rocha 339. Sepelio mañana a las 10.00


Participación. Con mucho pesar despedimos al Bombero Hugo Blanco (R) quien nos dejó hoy físicamente. QEPD.



Acompañamos en el dolor a nuestro compañero Bombero Hugo Blanco y toda su familia.

Saludo uno camarada. Se te va a extrañar 



Necrológicas recientes: QEPD


