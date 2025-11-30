Que en paz descanse: Héctor.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Hugo Héctor Blanco. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Rocha 339. Sepelio mañana a las 10.00
Participación. Con mucho pesar despedimos al Bombero Hugo Blanco (R) quien nos dejó hoy físicamente. QEPD.
Acompañamos en el dolor a nuestro compañero Bombero Hugo Blanco y toda su familia.
Saludo uno camarada. Se te va a extrañar
