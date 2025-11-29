Chef de Chacabuco publicó un libro de recetas de alta cocina

Banquete.
Un chef de Chacabuco ha publicado un libro de las recetas de los platillos que sirve en su reconocido restaurante.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Julio Martín Báez, quien tiene un restaurante llamado "Julia" en la Ciudad de Buenos Aires.
"Julio y Julia" se llama la obra publicada por la editorial Kumquat. El precio ronda los 85.000 pesos.
Dijo la editorial:
"Este primer libro de Julio Martín Baez abre las puertas de Julia, el restaurante porteño que, desde su esquina discreta, se convirtió en un referente singular de la gastronomía argentina. Con una cocina personal, precisa y profundamente ligada al producto, Julio construyó un universo propio: libre, sensible y auténtico"
"Las páginas reúnen las creaciones que definen su estilo —platos visuales y llenos de sensibilidad, casi como cuadros— junto con la historia de Julia y su particular manera de entender la hospitalidad. Reconocido desde hace cuatro años consecutivos por los 50 Best restaurantes Latinoamérica y por segundo año, mencionado en la Guía Michelin, este libro retrata a un cocinero en plenitud y de una cocina que ya forma parte del mapa culinario de Buenos Aires".
Julia es el nombre del restaurante.
