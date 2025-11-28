viernes, 28 de noviembre de 2025

Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

Afortunados. Salieron todos los premios

Hoy se realizó el sorteo de la rifa de los bomberos voluntarios de Chacabuco.



Se pusieron en juego 5 premios de 500 mil pesos.


Los ganadores fueron:

- 3766, adquirido por Mariano Bustamante 
- 2913, adquirido por Leonardo Geloso
- 8817, adquirido por Celia Repeto
- 9543, adquirido por Nancy Dasso
- 5231, adquirido por Maximiliano Uballes

