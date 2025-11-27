Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco

Esta mañana, temprano.
Un poste de teléfonos cayó en medio de la calle en la mañana de este día jueves, en horas del amanecer.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer la base estaba en mal estado y llevó a que el poste se partiera.
Afortunadamente no se produjeron daños a pesar que las cercanías estaba estacionado un auto.
Los vecinos dieron en alerta para ver si alguien podía retirar el poste.
Ocurrió en Buenos Aires entre La Plata y Junín.
Esto es a metros de un jardín de infantes, una escuela primaria y una escuela secundaria.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores del sorteo de Chacabuco para Todos II
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Miguel Gil de Chacabuco
- Se supo la cantidad de terrenos que se sortearán en Chacabuco para Todos II
- Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras
- Niña accidentada en Chacabuco
- El.TC 2000 termina el campeonato en Junín
- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II
- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario