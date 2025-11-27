jueves, 27 de noviembre de 2025

Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco

 


Esta mañana, temprano.

Un poste de teléfonos cayó en medio de la calle en la mañana de este día jueves, en horas del amanecer. 



Al parecer la base estaba en mal estado y llevó a que el poste se partiera. 

Afortunadamente no se produjeron daños a pesar que las cercanías estaba estacionado un auto.

Los vecinos dieron en alerta para ver si alguien podía retirar el poste.

Ocurrió en Buenos Aires entre La Plata y Junín. 

Esto es a metros de un jardín de infantes, una escuela primaria y una escuela secundaria.


