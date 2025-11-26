miércoles, 26 de noviembre de 2025

El.TC 2000 termina el campeonato en Junín

 


El intendente de Junín, Pablo Petrecca, confirmó luego de una reunión mantenida con Alejandro y Diego Levy, responsables de Tango Motors Sport, que la definición del campeonato de TC 2000 será en el autódromo de Junín.



El evento deportivo se llevará a cabo el fin de semana del 19, 20 y 21 de diciembre.

También habrá carreras de las categorías Top Race, Fórmula nacional y la FIAT competizione. 

