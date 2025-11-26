El.TC 2000 termina el campeonato en Junín

Fechas.
El intendente de Junín, Pablo Petrecca, confirmó luego de una reunión mantenida con Alejandro y Diego Levy, responsables de Tango Motors Sport, que la definición del campeonato de TC 2000 será en el autódromo de Junín.
Volver a Chacabuquero.
|Créditos para jubilados en Fértil
El evento deportivo se llevará a cabo el fin de semana del 19, 20 y 21 de diciembre.
También habrá carreras de las categorías Top Race, Fórmula nacional y la FIAT competizione.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras
- Niña accidentada en Chacabuco
- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II
- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golia participó en la inauguración de un centro de diagnóstico por imágenes en Chacabuco
- Sólo dos puntos de Chacabuco muestran niveles peligrosos de esta sustancia
- Altercado en una plaza de Chacabuco
- Se necesitan dadores de sangre para un joven internado en Chacabuco
- Una vecina dio a conocer un robo en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Golía anunció una consulta popular para quitar las ciclovías de Chacabuco
- 25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"
- Dieron a conocer las fotos de los presos fugados de Pergamino
- Resultado del operativo de Tránsito del día
No hay comentarios:
Publicar un comentario