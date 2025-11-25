Que en paz descansen: Luis
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Atilio Luis Mare "Negro". Falleció a los 80 años. Casa de duelo: Alem 350. Sepelio a las 11.00.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Golía anunció una consulta popular para quitar las ciclovías de Chacabuco
- 25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"
- Dieron a conocer las fotos de los presos fugados de Pergamino
- Resultado del operativo de Tránsito del día
Todavía se habla de esto:
- En alerta en la región por una fuga de presos
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Inauguran la nueva sede de la Oficina de Licencias de Conducir
- Reinauguraron el kartódromo de Chacabuco
- Vende una rifa para financiar un emprendimiento en Chacabuco
- Dos personas demoradas por la Policía en el centro de Chacabuco
- Video: Se llevó el pan que usa un negocio de Chacabuco
- Una picada con más cilindrada en Chacabuco
- Resumen del operativo de Tránsito del domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario