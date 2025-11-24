lunes, 24 de noviembre de 2025

En alerta en la región por una fuga de presos

 

Para tener en cuenta.

La policía de la región esta en alerta por una situación ocurrida en Pergamino.



Se fugaron 5 presos de la Comisaría Tercera.

No saben para donde escaparon, asi que se pidió colaboración a todas las fuerzas policiales de la región.


