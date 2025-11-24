En alerta en la región por una fuga de presos

Para tener en cuenta.
La policía de la región esta en alerta por una situación ocurrida en Pergamino.
Volver a Chacabuquero.
Se fugaron 5 presos de la Comisaría Tercera.
No saben para donde escaparon, asi que se pidió colaboración a todas las fuerzas policiales de la región.
