domingo, 23 de noviembre de 2025

Grave accidente temprano en Chacabuco

Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito grave en la ciudad de Chacabuco. 



Dos personas fueron trasladadas de un hospital en ambulancia. 

En principio hubo una moto involucrada aunque se habló de un choque. 

Sucedió en acceso Yrigoyen e Insiarte.


