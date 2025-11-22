Demoras en la ruta 7 en Chacabuco por un camión

Esta tarde.
Hay demoras en la ruta 7 a la altura de Chacabuco por un camión quedó sobre las vías de un paso a nivel.
Ocurrió en el kilómetro 212 y generó quejas de varios automovilistas.
Se trabaja para retirar el camión a la brevedad.
