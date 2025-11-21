En alerta por un robo en cercanias de Chacabuco

Esta madrugada.
La Policía de la región entró en alerta por un hecho de inseguridad ocurrido en Junín.
Se trató de un asalto a mano armado ocurrido en esta ciudad ubicada a 50 kilómetros de Chacabuco.
Dos sujetos armados cometieron un robo en un domicilio y escaparon en un coche Fiat Palio gris o celeste.
Se pidió colaboración a las policías de toda las ciudades y localidades de la zona para poder identificar a posibles sospechosos, dado que no se pudo establecer el sentido hacia donde se fugaron los ladrones.
Sucedió en las primeras horas de este vienes.
