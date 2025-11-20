jueves, 20 de noviembre de 2025

Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana

 


El servicio meteorológico nacional ha pronosticado tormentas para todo el día en lo que respecta a chacabuco y la zona. 



Si bien se mantiene el anuncio de alerta meteorológica amarilla por tormentas fuertes para la tarde y la noche, hay que tejer en cuenta que se anunció la probabilidad de tormentas aisladas para la mañana, y de chaparrones para la madrugada del viernes.

En la zona, además de Chacabuco, están alcanzados por la alerta: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

El feriado largo que comienza este viernes y termina el lunes no tiene más lluvias pronosticadas.


