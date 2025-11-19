Accidentado trasladado al Hospital de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde una persona fue trasladada en ambulancia al Hospital municipal.
Sufrió un accidente de tránsito en la variante Chacabuco de la autopista.
Al parecer, iba circulando en moto y cayó por causas que tratan de establecerse.
Estaba consciente. Es una persona de sexo masculino que salía de trabajar.
La ambulancia fue escoltada por un patrullero de la Policía.
