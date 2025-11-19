Fuego y humo en una obra en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Esa tarde se registró una alerta en la zona céntrica de la ciudad Chacabuco.
Salió fuego y humo de un predio en el cual se está efectuando una obra en construcción en calle Almirante Brown entre Saavedra y Padre Doglia
Al parecer, la gente que estuvo trabajando en el lugar dejó brasas ardiendo y estás reavivaron el fuego en algunas maderas cuando ya no había nadie en el lugar.
El humo fue visto por personas que desarrollan tareas en una oficina aledaña.
Hubo estupor y hasta la Policía llamó los Bomberos voluntarios pero otros albañiles que estaban trabajando a unos metros de lugar extinguieron las llamas con un balde de agua.
No fue necesario que los bomberos realizaran una salida. Personal de Defensa Civil controló que ya no hubiera riesgos.
