Retuvieron motos por falta de casco en Chacabuco

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer datos sobre la actividad realizada este lunes.
Se realizó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Balcarce y 14 De Julio, y Av Solís y Olavarría.
Se retuvieron diez licencias de conducir tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, ocho de las mismas por falta de casco en los conductores.
En recorrido de móviles y motos de tránsito se labraron actas de infracción a camiones y acoplados estacionados en zona prohibida
