Un colectivo chocó con un camión estacionado en Chacabuco

Esta noche.
Un colectivo chocó con un camión estacionado y siguió circulando .
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió esta noche en Sargento Cabral entre San Martín y Moreno.
Según el dueño del camión, encontró el colectivo en la calle Villegas, estacionado, sin ocupantes.
Se tuvo que cortar la calle para limpiar un sector que quedó cubierto de vidrio.
