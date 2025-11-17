lunes, 17 de noviembre de 2025

"Pido por el mantenimiento de mí barrio"

 


Nota pedida de un vecino de Chacabuco.

Ante reiterados reclamos realizados en el Corralón municipal, en el Municipio, a sus distintos jefes, sin haber tenido respuesta, y teniendo en cuenta el estado de las calles de mí barrio, para ver si pueden publicar este reclamo y ver si así las autoridades que corresponda, procedan a solucionar el mismo.



Volver a Chacabuquero.

La esquina de 9 de Julio y Ulúa esta totalmente descalzada, las zanjas tapadas por yuyos, llega el verano y comienzan las invasiones de mosquitos y demás bichos.

El reclamo es por la calle Ullúa desde 9 de Julio hasta Máximo Gil, 12 de febrero entre Ullúa y Casasco.

Firma:

Adrián


