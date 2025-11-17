"Pido por el mantenimiento de mí barrio"

Nota pedida de un vecino de Chacabuco.
Ante reiterados reclamos realizados en el Corralón municipal, en el Municipio, a sus distintos jefes, sin haber tenido respuesta, y teniendo en cuenta el estado de las calles de mí barrio, para ver si pueden publicar este reclamo y ver si así las autoridades que corresponda, procedan a solucionar el mismo.
Volver a Chacabuquero.
La esquina de 9 de Julio y Ulúa esta totalmente descalzada, las zanjas tapadas por yuyos, llega el verano y comienzan las invasiones de mosquitos y demás bichos.
El reclamo es por la calle Ullúa desde 9 de Julio hasta Máximo Gil, 12 de febrero entre Ullúa y Casasco.
Firma:
Adrián
