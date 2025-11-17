Tiene fecha y temática el baile del Egresado 2025

Celebración.
Se dio a conocer la fecha en la que se llevará a cabo el baile del egresado de este año en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El tradicional descenso por las escalinatas del palacio municipal tendrá este año una temática griega.
El evento se desarrollará el domingo 14 de diciembre desde las 21 horas.
Organizan los centros de estudiantes de los distintos escuelas secundarias con colaboración de la Dirección de la Juventud de la municipalidad de Chacabuco.
