Todo el color de la Fiesta de la Primavera de Rawson

41° edición
El Intendente Municipal, Darío Golía, se hizo presente este domingo en la 41° edición de la Fiesta Provincial de la Primavera, desarrollada en la localidad de Rawson.
Estuvo acompañado por el Delegado de la localidad, Gustavo Millán; el Secretario General del Municipio, Gustavo Masci; la Subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli; la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra; la Directora de Salud, Celeste Trotti; el Subdirector de Salud, Daniel Gargaglione; la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo y la Coordinadora de la Galería de Arte del Teatro Italiano, Cecilia Bodanza.
Tras la suspensión de la jornada del sábado en la Fiesta por las inclemencias climáticas, este domingo a partir de las 14:00 horas comenzó una edición que reunió a cientos de vecinos y vecinas, así como también personas de la región que se acercaron a disfrutar el día.
Sobre el escenario, se pudieron disfrutar diferentes números artísticos musicales y de grupos de baile folclóricos a lo largo de la jornada.
Tras ello, el Intendente Golía subió al escenario para brindar un saludo a los vecinos y vecinas presentes: "Quiero agradecer y felicitar a todos quienes trabajaron y trabajan por esta Fiesta. Al Delegado Municipal, Gustavo Millán, a todas las instituciones que colaboran, que trabajan, que se comprometen. Cuando uno ve el trabajo realizado acá se deslumbra, se comenta en otras localidades lo que es la Fiesta de la Primavera en Rawson, la identidad de esta fiesta, un lugar donde se mantienen tradiciones como las hermosas carrozas que están hoy acá".
Golía felicitó también a las postulantes a Reinas de la Fiesta, así como también destacó el trabajo realizado por las Embajadoras salientes. Por otro lado, el Intendente recordó su visita días atrás a la localidad, en donde se inauguró una acopiadorada de la Cooperativa de Defensa. "Quiero recordar a los que no están, que han trabajado mucho en esta Fiesta, siempre los tenemos en el corazón. Gracias a todos, que tengan una gran noche y la disfruten", finalizó el Jefe Comunal.
Luego de las palabras de Golía, y tras la presentación de las postulantes a Reina, comenzó el paso de las carrozas, una de las tradiciones más reconocidas de ls Fiesta. En esta ocasión, además de la carroza de los pimpollos y de la Iglesia Inmalacuda Concepción, estuvieron presentes las carrozas de los Bomberos Voluntarios de Rawson, la Asociación de Jubilados y Pensionados, la Escuela de Actividades Culturales y los Clubes Sarmiento y San Lorenzo de Rawson. Sobre el final de la Fiesta, se premiaron a las carrozas y a las postulantes a reinas y se disfrutó del cierre musical de La Bonita.
