Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Fernando.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Fernando Daniel Nanni.
Fue un abogado que incursionó rn la política de Chacabuco en los últimos años. Fue concejal por el Pro y había sido electo edil en los últimos comicios bonaerenses por la Libertad Avanza.
Participación I. Desde PRO Chacabuco despedimos con enorme tristeza a Fernando Nanni, un compañero de muchos años, siempre comprometido, generoso y dispuesto a acompañar cada una de nuestras actividades y desafíos.
Fernando fue una excelente persona, un militante de corazón y alguien con quien compartimos innumerables momentos y convicciones que hoy quedan como parte de nuestra historia.
Acompañamos con respeto y profundo cariño a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan doloroso.
Que descanse en paz. 🕊️
#HastaSiempreFernando
Participación II. El intendente Rubén Darío Golía lamenta profundamente el fallecimiento del concejal electo Fernando Daniel Nanni, y acompaña a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento.
Nanni había sido elegido concejal por el espacio La Libertad Avanza y asumiría su cargo este 10 de diciembre en el HCD de Chacabuco.
Necrológicas recientes: QEPD
