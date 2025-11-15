sábado, 15 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Fernando.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

- Fernando Daniel Nanni. 

 


Fue un abogado que incursionó rn la política de Chacabuco en los últimos años. Fue concejal por el Pro y había sido electo edil en los últimos comicios bonaerenses por la Libertad Avanza.


Participación I. Desde PRO Chacabuco despedimos con enorme tristeza a Fernando Nanni, un compañero de muchos años, siempre comprometido, generoso y dispuesto a acompañar cada una de nuestras actividades y desafíos.

Fernando fue una excelente persona, un militante de corazón y alguien con quien compartimos innumerables momentos y convicciones que hoy quedan como parte de nuestra historia.

Acompañamos con respeto y profundo cariño a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan doloroso.

Que descanse en paz. 🕊️

#HastaSiempreFernando

Participación II. El intendente Rubén Darío Golía lamenta profundamente el fallecimiento del concejal electo Fernando Daniel Nanni, y acompaña a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento.

Nanni había sido elegido concejal por el espacio La Libertad Avanza y asumiría su cargo este 10 de diciembre en el HCD de Chacabuco.





Necrológicas recientes: QEPD


