Tiempo: se amplió la alerta por tormentas y se sumó otra por viento para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional aumentó y amplió la alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Hay alerta naranja por tormentas para la noche del sábado y amarilla para la madrugada del domingo.
Hay alerta amarilla por vientos fuertes para la mañana y la tarde del domingo.
Los municipios alcanzados, además de Chacabuco, son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Trabajan en un proyecto de Equinoterapia para Chacabuco
- Video: Choque y vuelco en una avenida de Chacabuco
- Quejas de vecinos de Chacabuco por un contenedor de residuos
- Vecino de Chacabuco es noticia nacional por sus ocurrencias
- Mantienen firme cargo por 1 millón de pesos contra un ex intendente de Chacabuco y un funcionario
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Inauguración en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Una pareja de picarones en un hotel de Chacabuco
- Secuestraron una importante cantidad de motos y licencias en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Trepador en un barrio de Chacabuco
- Inspección y hallazgo en Chacabuco
- Accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco
- Incidentes reiterados en un barrio de Chacabuco
- Situaciones violentas en la noche de Chacabuco
- Retuvieron vehículos y sancionaron a un vecino en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario