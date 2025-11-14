viernes, 14 de noviembre de 2025

Tiempo: se amplió la alerta por tormentas y se sumó otra por viento para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional aumentó y amplió la alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Hay alerta naranja por tormentas para la noche del sábado y amarilla para la madrugada del domingo.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes para la mañana y la tarde del domingo.

Los municipios alcanzados, además de Chacabuco, son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto


