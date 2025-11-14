Quejas de vecinos de Chacabuco por un contenedor de residuos

Pedido.
Vecinos se comunicaron con Chacabuquero para manifestar sus quejas por el estado en el que se encuentra un contenedor de residuos y la falta de recolección de la basura.
Pedido.
El contenedor está dañado.
"Hace unos días no levantan los residuos por el estado en que se encuentra y larga olor nauseabundo", comentó Juan.
"Toda la basura está desparramada -agregó Evelyn-. El olor es insoportable. Hay señora mayor enferma que vive cerca y eso le hace mal. Estamos todos los vecinos desesperados"
Ocurre en Pringles entre Viamonte y Duberty.
