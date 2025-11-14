Una pareja de picarones en un hotel de Chacabuco

Madrugada.
Una pareja quiso pasar la noche en un hotel la ciudad de Chacabuco apelando a un ardid.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió durante la madrugada de este viernes.
Al parecer, quisieron abonar el uso de una habitación con una aplicación de pagos falsos. Es decir, que simula transferencias.
La realidad es que la utilización de estos métodos de pago apócrifos se ha visto en compras en kioscos o despensas de la ciudad, pero nunca en un hospedaje.
Afortunadamente el encargado se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y llamó a la Policía.
La pareja se retiró del lugar.
Hay que tener en cuenta que este tipo de engaños puede ser tipificado como una tentativa de estafa.
